Le Belve di Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2: Oxa, Wanda Nara, Rivelli. Il "caso" La Russa

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, Anna Oxa, Wanda Nara, Naike Rivelli sono i primi ospiti a finire nelle grinfie di Francesca Fagnani nel nuovo ciclo di “Belve”, che dal 21 febbraio va in onda su Rai2 alle 21.20 per un totale di cinque puntate.

"Il mio obiettivo non è quello di essere aggressiva ma di cercare di raccontare il personaggio attraverso sfumature inedite. Di base mi sento una cronista, è un metodo che mi sono portata dietro. Il principio è quello della verità. Nel primo episodio ci sono Anna Oxa, Wanda Nara, Ignazio La Russa e Naike Rivelli, ognuno a suo modo ha una storia da raccontare e un carico di non detti che sta già alzando le aspettative", dice la giornalista reduce dall'esperienza sanremese.

"Nello studio che è rinnovato abbiamo il pubblico. Poi ci saranno momenti comici affidati a Ubaldo Pantani. Quando sento gli applausi mi destabilizzo, mi devo ancora abituare". Il programma è arricchito da nuovi ingressi nel cast. “Abbiamo le Eterobasiche e Cristina Di Tella, influencer che puntellano gli spazi tra una intervista e l'altra, ma la ”belvitudine" resta. "Accompagnerà tutte le interviste. Non è aggressività, il mio obiettivo è raccontare un personaggio già noto attraverso sfumature inedite, episodi o tratti del carattere che non conosciamo", spiega Francesca Fagnani.

Non vuole sentire parlare di censure o autocensure. "Non ho mai avuta alcuna forma di pressione, non ho mai mostrato prima l'intervista all'intervistato. Il caso della Lamborghini? Lei voleva vederla prima e noi abbiamo detto no e quindi l'intervista non è stata mandata in onda perché lei non ha firmato la liberatoria", dice, poi svela anche un “cuore tenero”: "Quando ho avvertito delle fragilità vere, mi sono fermata, non ho voluto affondare". "Tuttavia - prosegue - rispetto più un ospite che faccia un passo indietro rifiutando l'invito piuttosto che mi dica 'non parliamo di questo o quello, non mi faccia domande su tale argomento'. Così come io ho il coraggio e la tenacia di fare domande ammiro l'ospite che ha il coraggio di rispondere".

In ogni caso, aggiunge, "belva per me è un complimento perché le belve sono le persone determinate, coraggiose, che giocano all'attacco, non gregarie. Mi piace intervistare chi ha coraggio".

Belve miete successi e consensi anche sui social: è esploso dopo l'intervista a Pamela Prati. Su TikTok è diventato un fenomeno virale: l’hashtag #Belve ha ottenuto più di 101 milioni di visualizzazioni e #FrancescaFagnani 83,5 milioni, ha raccolto 107 mila interazioni e 1.8 milioni di visualizzazioni di contenuti video su Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.