Re Carlo vuole Harry all'incoronazione e pensa a un'intervista-verità

Ci ha tenuto però a rimarcare “di non aver raccontato tutto” e di aver “tagliato oltre 400 pagine” del suo libro Spare e che la maggior parte dei passaggi cancellati erano rivolti direttamente al fratello e al padre, verso i quali nutre ancora gravi rimostranze: "Ci sono cose che sono successe, specialmente tra me e mio fratello, e in una certa misura tra me e mio padre, che non voglio che il mondo sappia. Perché non credo che mi perdonerebbero mai".

Secondo quanto rivelato da una fonte a The Mail on Sunday, la coppia sarà invitata a Londra , nonostante la sequela di accuse alla famiglia, le rivelazioni imbarazzanti e le lamentele sul trattamento ricevuto a corte. Tuttavia, i n un'intervista televisiva per promuovere il suo libro, Harry non ha voluto confermare la sua presenza all'incoronazione anche nel caso in cui fosse invitato.

Re Carlo, nonostante, pare, la ferma opposizione dell'erede al trono William, vorrebbe risolvere la questione e avrebbe in mente due strade: la mediazione dell'arcivescovo di Canterbury o una clamorosa intervista in cui potrebbe replicare alle accuse di Harry.

Nel Regno Unito già fervono i preparativi per l'incoronazione del Re , in programma il 6 maggio nell'abbazia di Westminster. Buckingham Palace periodicamente diffonde nuovi dettagli sull'evento più atteso dell'anno che durerà tre giorni. La stampa britannica sembra però più interessata a un'altra questione: ci saranno anche i duchi di Sussex?

Non è la prima volta che l'arcivescovo Welby è “chiamato” a mediare tra i due fratelli. Era già successo dopo la morte della regina, lo scorso settembre, e anche quando Meghan, in un'intervista tv, parlò di un “matrimonio segreto” avvenuto nel 2018 da lui officiato, costringendolo a smentire pubblicamente.

William però teme che il fratello sfrutti l'evento per qualche colpo di scena pensato per rubare le luci della ribalta: ad esempio, una passeggiata in compagnia della moglie in uno dei quartiere “poveri” di Londra.

Secondo il tabloid, il Re pensa che l'assenza di Harry e Meghan all'incoronazione sia una distrazione maggiore della loro presenza, quindi è pronto a fare concessioni pur di convincerli a partecipare. Per esempio, ai duchi di Sussex potrebbe essere garantito, come incentivo a partecipare, un posto a sedere di alto profilo nell'Abbazia o la promessa, informale, di mantenere i titoli . Proprio questo potrebbe essere il punto di svolta: Harry che pur potrebbe spontaneamente rinunciare ai titoli, non vuole di certo esserne spogliato con la forza. Alla stregua del principe Andrea, vista la diversità delle situazioni.

"La famiglia è divisa, e sembra che a Harry sia stato consigliato di non accettare nulla in questa fase e di tergiversare fino all'ultimo minuto, il che sta rendendo le trattative con lui molto difficili", ha detto l'insider.

E' anche vero che i tempi sono cambiati. Se lo stesso Carlo fu “costretto” a sposare Camilla in un ufficio del registro di Windsor, con solo una benedizione nella cappella di San Giorgio, tredici anni dopo, la “divorziata” Meghan Markle fu autorizzata a sfoggiare l'abito bianco per un matrimonio in grande stile, e nello stesso posto, con il principe Harry.

Nonostante i tormenti per l'evento e per la “riconciliazione” difficile tra William e Harry, l'arcivescovo può dormire tra due cuscini, certo che, in caso di fallimento di questa seconda missione, non gli toccherà la sorte che Enrico VIII riservò a uno dei suoi predecessori arcivescovili, il cardinale Thomas Wolsey, che fallì a ottenere il consenso del papa all'annullamento del matrimonio del Re con la sua prima moglie, Caterina d'Aragona: accusato di tradimento e privato dei suoi beni, morì prima del processo.

“Due notti fa ho sognato che nel momento in cui stavo per posare la corona sulla testa del re, mi accorgevo di averla lasciata a casa”, ha raccontato. “Sarà un momento di grande tensione per me ma anche un enorme privilegio”.

L'intervista riparatoria

Secondo i tabloid, però, c'è un altro asso che Re Carlo potrebbe giocare per non lasciare la partita nelle mani del figlio. Se finora è stato in silenzio, come tutta la casa reale, fonti interne a palazzo riferiscono che fosse “livido” e furioso per gli attacchi di Harry a Camilla, definita nelle interviste televisive di promozione del libro come una persona “pericolosa” e “cattiva”. Insomma, non proprio il massimo per la futura regina consorte.

Se, certamente, il Re non pensa a porgere le scuse che il principe vorrebbe per una riconciliazione, pare che a palazzo i funzionari stiano tentando di dissuaderlo dal rilasciare un'intervista prima dell'incoronazione. Sembra che Carlo abbia già scelto il giornalista: il suo caro amico Jonathan Dimbleby, 78 anni, già autore dell'autobiografia del re. Fu durante un'intervista con Dimbleby che l'allora principe di Galles raccontò di aver tradito Diana con l’attuale regina consorte.

La conversazione sarebbe inserita nello speciale che la BBC sta preparando sul re, sulla sua vita e sui suoi progetti per la monarchia, ma gli assistenti del sovrano non sono assolutamente d'accordo.

Temono, svela il Mirror, che in una eventuale intervista “non si possa non toccare l'argomento Sussex”. Tuttavia un qualsiasi commento sui duchi "farebbe notizia in tutto il mondo" e aprirebbe la porta a una possibile replica di Harry e Meghan. Impensabile. Ma non impossibile. Carlo ha già infranto in passato la “regola del silenzio” che vige a Buckingham Palace, uno dei cardini del regno di Elisabetta II: “Mai lamentarsi, mai spiegare”. Dovrà valutare se è un rischio che vale la pena di correre adesso che sul trono ci è seduto lui.