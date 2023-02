Regali agli studenti universitari di Mosca per farli andare al comizio di Putin

Le autorità accademiche di due università di Mosca, Università internazionale e Accademia veterinaria, invitano i propri studenti a partecipare al comizio di Putin del 22 febbraio, promettendo l’esonero dall’obbligo di frequenza in quel giorno, cibo, regali e, in alcuni casi, coperte e vestiario firmato.

Inoltre agli studenti che parteciperanno si promette l’aumento del punteggio nella Gara per il titolo del miglior studente del primo anno, un punto in più per ogni amico portato in piazza.

Negli annunci affissi nelle sedi universitarie si precisa che tutti i partecipanti al precedente comizio del presidente russo sono rimasti “molto soddisfatti”.