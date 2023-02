Regionali, convention del centrodestra a Roma. Meloni: "Costruiremo con determinazione e coraggio"

Alla presenza di un gran numero di ministri del governo, è cominciata in mattinata all'auditorium di Via della Conciliazione, a Roma, la kermesse del centrodestra a favore della candidatura di Francesco Rocca come presidente del Lazio. Presenti, tra gli altri, Guido Crosetto e Gennaro Sangiuliano, i due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Previsto anche un videomessaggio di Silvio Berlusconi. Al suo arrivo in sala, la premier Giorgia Meloni è stata accolta da una standing ovation. La presidente del Consiglio ha poi preso posto in prima fila, tra Crosetto e Rocca. Prima, si erano succeduti gli interventi del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del leader della Lega. “Non ho mai cambiato bandiera. Sono fiero di essere schierato sempre dalla stessa parte, perché credo nei valori che ci accomunano. Senza una visione comune non si possono combattere battaglie politiche insieme. Quello del centrodestra non è un matrimonio di interessi, c'è una visione comune della società, della vita” ha detto Tajani, aggiungendo che “dobbiamo dimostrare grande senso di unità dello Stato, perché quando si offende e si attacca il Capo dello Stato, l'attacco non è contro il governo ma contro le istituzioni. Non dobbiamo drammatizzare ma neanche sottovalutare i pericoli. Non si cambia il 41 bis. Adesso dobbiamo andare avanti con l'azione del governo, risolvere i problemi concreti dei cittadini”.

rainews Matteo Salvini all'auditorium Conciliazione, stamane

Quando tocca a Matteo Salvini parlare, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti premette: “Spero che Dio mi conceda la metà della forza di Silvio”, in riferimento al videomessaggio del presidente di Forza Italia, che ha mandato il suo saluto alla convention romana. Poi Salvini prosegue: “Mi sta a cuore il tema della sicurezza stradale: parlo da ministro e da papà, dobbiamo lavorare, mi impegno a fermare la strage di giovani, di innocenti, sulle strade italiane, falciati sulle strisce pedonali. Penso a un nuovo codice stradale”. Poi, il leader della Lega mette in chiaro: “A me spiace per chi ha gufato in questi 100 giorni, sperando che la Borsa crollasse, che ci fossero disastri. Ma avviso i giornalisti di sinistra che noi qua stiamo per almeno 5 anni, governando insieme”. Lupi scandisce: “Credo che Giorgia Meloni abbia confermato il senso di responsabilità, serietà e concretezza che qualifica l'azione del governo. Contro questo legame tra anarchia insurrezionale e mafia bisogna cercare di essere uniti abbassando i toni della polemica politica ma contemporaneamente sapendo che l'obiettivo è uno solo. Non farsi ricattare dai violenti e dare sicurezza al Paese”. Il deputato centrista ha poi aggiunto: “Credo che Giorgia abbia fatto bene a chiedere di abbassare i toni anche a Fratelli d'Italia e a tutto il centrodestra. Poi siamo un governo politico, non tecnico: abbiamo le nostre idee, i nostri valori e credo che dobbiamo rivendicarli”.