Regno Unito, per Camilla una corona "riciclata" senza il diamante conteso

La corona che indosserà la regina consorte Camilla il giorno dell'incoronazione - prevista per il 6 maggio - non conterrà il tanto celebre quanto controverso diamante Koh-i-Noor.

Buckingham Palace ha annunciato i dettagli del design del regale gioiello. Si tratterà di una versione modificata della corona della regina Mary, realizzata da Garrard per l'incoronazione del 1911 e commissionata dalla stessa regina Mary, consorte di re Giorgio V.

In omaggio alla regina Elisabetta II, sulla corona saranno incastonati i diamanti Cullinan III, IV e V, parte della collezione di gioielli personali della defunta regina Elisabetta II e spesso da lei indossati come spille. Non ci sarà invece il Koh-i-Noor, che era incastonato nella corona sfoggiata nel 1937, durante l'incoronazione di Giorgio VI, padre di Elisabetta II, dalla popolare Queen Mother sua moglie.

Il diamante, uno dei più grandi del mondo coi suoi 105 carati, è oggetto in questi ultimi anni di una spinosa controversia politica e legale con l'India, il Paese in cui la gemma venne trovata nel XIV secolo. Il conseguente trasferimento ottocentesco in Gran Bretagna, come "regalo" per la regina Vittoria, viene considerato oggi alla stregua di "un furto coloniale" e di un ricordo "doloroso" dell'epoca dell'Impero.

"Con la scelta della corona della regina Mary da parte di Sua Maestà è la prima volta nella storia recente che una corona esistente, invece di una nuova, verrà utilizzata per l'incoronazione da una regina consorte, nell'interesse della sostenibilità e dell'efficienza", ha spiegato Buckingham Palace. L'ultima volta accadde nel XVIII secolo, quando la regina Carolina, moglie di re Giorgio III, indossò la corona di Maria di Modena