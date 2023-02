Rilasciata in Iran la ricercatrice francese Fariba Adelkhah, in carcere da più di 3 anni

La Francia ha accolto con favore il rilascio in Iran di Fariba Adelkhah, ma insiste affinché le sia consentito di riacquistare "tutte le sue libertà". "È essenziale che la signora Fariba Adelkhah possa riacquistare tutte le sue libertà, compreso il diritto di tornare in Francia se lo desidera. La Francia ribadisce inoltre la sua richiesta di rilascio immediato e incondizionato di tutti i cittadini francesi detenuti arbitrariamente in Iran", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri in un comunicato.

La ricercatrice franco-iraniana Fariba Adelkhah, arrestata in Iran nel giugno 2019 e condannata a cinque anni di reclusione per aver minato la sicurezza nazionale, è stata scarcerata, secondo alcune fonti, pochi giorni dopo che Teheran aveva annunciato la grazia a favore di un "significativo numero" di condannati.

"È libera ma non sappiamo nulla del suo status", ha detto all'agenzia Afp uno dei suoi parenti in condizione di anonimato. "È con gioia e sollievo che annunciamo il rilascio della nostra cara collega Fariba Adelkhah, detenuta arbitrariamente in Iran da più di 3 anni. Ostaggio delle autorità locali, era una prigioniera scientifica. Grazie a tutti coloro che hanno permesso il suo rilascio”, ha reagito su Twitter l'Istituto di istruzione superiore parigino Sciences Po. Specialista in sciismo (il complesso delle delle dottrine e delle pratiche religiose degli sciiti n.d.r.) e Iran post-rivoluzionario presso l'Istituto di studi politici (IEP) di Parigi, la signora Adelkhah è stata arrestata nel 2019 e poi condannata nel 2020 a cinque anni di carcere perché avrebbe minato la sicurezza nazionale, cosa che i suoi parenti hanno sempre ferocemente negato.

Il compagno di Fariba Adelkhah, Roland Marchal, anche lui ricercatore, era stato detenuto con lei prima di essere rilasciato nel marzo 2020, dopo che Parigi aveva liberato l'ingegnere iraniano Jallal Rohollahnejad, di cui gli Stati Uniti chiedevano l'estradizione per violazione delle sanzioni statunitensi contro l'Iran.

Sono ancora decine gli occidentali detenuti in Iran, che spesso vengono descritti dai loro sostenitori come persone innocenti che vengono usate da Teheran come leva negoziale. Da parte sua l'Iran ha sempre sostenuto che tutti gli stranieri sono detenuti secondo le leggi interne della Repubblica islamica, ma ha detto che rimane aperta allo scambio di prigionieri.