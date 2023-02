Rimbalzo delle borse, spicca Milano

Chiusure decisamente positive per le borse europee, che si lasciano così alle spalle il "venerdì nero" con cui si era conclusa la scorsa settimana. Un rimbalzo netto per Milano, che termina a +1,70%, spinta da titoli bancari e industriali. Il migliore è stato Unicredit in rialzo del 4,62%: il titolo è entrato a far parte di Eurostoxx50. Bene anche le altre piazze europee: Londra guadagna lo 0,72%, Parigi l'1,53% e Francoforte l'1,13%. Anche Wall Street è positiva, dopo la peggior settimana dall'inizio dell'anno. L'euro resta intanto debole a 1,0592 contro dollaro. Dopo l'accordo sull'Irlanda del nord tra Uk e Unione europea, la sterlina ha fatto registrare un brusco rialzo. La moneta britannica vale ora 1,2020 dollari e bastano 88,08 pence per un euro. I mercati apprezzano che ci sia meno incertezza. Il gas scivola ad Amsterdam sotto i 48 euro per megawatt/ora.