Rishi Sunak difende l'accordo di Windsor: "L'Irlanda del nord è in una posizione unica"

L'Irlanda del Nord avrà una “posizione privilegiata, unica al mondo” quella di fare parte sia del mercato interno del Regno Unito sia del mercato unico europeo delle merci. È la convinta difesa con cui il primo ministro britannico Rishi Sunak, rispondendo questa mattina in un confronto con i lavoratori di una fabbrica di Coca-Cola vicino a Belfast, ha parlato del Windsor Framework, l'accordo raggiunto ieri con l'Unione europea per la revisione del protocollo per l'Irlanda del Nord, un compromesso che permetterà di mantenere aperto il confine con la Repubblica d'Irlanda e al contempo limitare al minimo indispensabile i controlli doganali per i beni provenienti dalla Gran Bretagna o a essa diretti.

Il premier ha anche spiegato che il governo britannico sarà ora in grado di applicare nella regione nordirlandese la stessa imposta sul valore aggiunto del resto del Regno Unito (al di sopra di un minimo stabilito da Bruxelles), nonché alcuni sussidi statali e agevolazioni fiscali che in precedenza non poteva estendere. L'obiettivo del viaggio a Belfast è soprattutto quello di convincere la comunità unionista locale, che si è opposta al protocollo originario firmato da Boris Johnson, ad accettare il testo rivisto.

Il leader del Democratic Unionist Party Jeffrey Donaldson ha detto martedì che il partito "si prenderà il suo tempo" per esaminare attentamente i dettagli dell'accordo prima di emettere il suo verdetto. "Siamo persone ragionevoli, ma vogliamo assicurarci che ciò che ha detto il primo ministro corrisponda a ciò che è effettivamente nell'accordo stesso". Il Dup è uscito dal governo un anno fa chiedendo che le regole fossero riscritte. Sotto il sistema politico dell'Irlanda del Nord, il potere è condiviso tra nazionalisti irlandesi e unionisti britannici, e nessuna delle due parti può governare senza l'altra.

Nel pomeriggio Sunak, che in un'intervista alla Bbc si è detto fiducioso di ottenere il sostegno all'accordo, tornerà a Londra per incontrare anche il gruppo parlamentare conservatore alla Camera dei Comuni.