Ritrovato il corpo di un corriere fatto a pezzi per recuperare la droga alla Spezia: quattro arresti

Era stato un escursionista a ritrovare un teschio e altri resti umani. Da lì sono partite le indagini. Si scopre che i resti erano di un corriere morto a causa dello scoppio di alcuni ovuli di cocaina che aveva ingerito. E per recuperare l'altra droga che stava nel corpo avevano smembrato il cadavere.

Quattro arresti

L'operazione congiunta della Questura e del Comando provinciale dei Carabinieri della Spezia ha portato all'emissione di quattro misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di cittadini sudamericani. I quattro arrestati sono ritenuti responsabili di importazione, detenzione e spaccio di ingenti quantitativi di cocaina e di vilipendio e occultamento del cadavere di un corriere, i cui resti erano stati ritrovati nel bosco di monte Parodi alle spalle della Spezia a febbraio dello scorso anno. Le operazioni si stanno svolgendo tra le province della Spezia e di Massa Carrara. Nell'operazione sono impiegate oltre 60 tra poliziotti e carabinieri. Le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Spezia Fabrizio Garofalo su richiesta del procuratore capo Antonio Patrono e del sostituto Maria Pia Simonetti sono a carico di due dominicani, un colombiano e un ecuadoriano. I reati contestati sono traffico internazionale di sostanze stupefacenti, morte come conseguenza di altro delitto, vilipendio e occultamento di cadavere e spaccio di cocaina. Il principale indagato, un 37enne domenicano non è stato rintracciato.

Il ritrovamento del corpo

Il 17 febbraio 2022 un escursionista, che stava passeggiando su un sentiero in località Carpena di Marinasco attratto dal comportamento anomalo dei propri cani e dal loro abbaiare inusuale, ritrova le ossa di un bacino e altri resti umani e contatta le forze dell'ordine. A seguito di successivi sopralluoghi in una zona molto impervia vengono ritrovati altri resti umani della stessa persona, presumibilmente un anziano, e tre ovuli di cocaina.

Le indagini

Cominciano le indagini su un traffico internazionale di sostanze stupefacenti gestito alla Spezia e si forma l'ipotesi che l'uomo potesse essere un "corriere ovulatore", verosimilmente sudamericano, deceduto a causa di complicanze insorte durante il trasporto di un importante quantitativo di cocaina. Gli esami confermano questa ipotesi: il cadavere presentava chiari segni di intossicazione da stupefacenti compatibili con la rottura di un ovulo, nonché tracce di un'operazione chirurgica artigianale effettuata post-mortem per recuperare lo stupefacente.

Impossibile identificare l'identità del cadavere. Poi, la svolta nelle indagini: la notizia appresa dal Nucleo investigativo dei carabinieri nel corso di un'altra attività investigativa che attribuiva l'organizzazione del trasporto della partita di cocaina finito in tragedia ad un trentasettenne dominicano residente alla Spezia. Secondo la notizia, il trentasettenne, con la complicità di altri sudamericani, dopo aver organizzato l'importazione internazionale della droga, a causa dell'improvviso decesso del corriere all'interno di un affittacamere del centro cittadino, ne aveva abbandonato i resti nel bosco per poi recuperare lo stupefacente.

Scoperto un giro di spaccio

Pedinamenti, intercettazioni, analisi dei tabulati telefonici hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, oltre che sul 37enne, anche nei confronti di altri due sudamericani di 27 e 29anni con i quali, nel dicembre 2021, l'uomo aveva organizzato l'importazione di cocaina in ovuli per 1 kg attraverso il corriere poi morto. I tre avevano come complice un altro sudamericano di 30 anni, con regolare lavoro (consegna pacchi per una società di trasporti) che oltre ad essere coinvolto nel traffico internazionale di stupefacenti gestiva anche un'intensa attività di spaccio di cocaina "al minuto", sostanzialmente a domicilio, utilizzando per la consegna delle dosi di droga furgoni della ditta per cui lavorava. Questo ha portato a scoprire un giro di spaccio, non legato alla morte del corriere, gestito da un cinquantenne dominicano residente alla Spezia ed un trentaduenne colombiano residente a Carrara (MS), entrambi tratti in arresto, e di una ventiseienne dominicana, residenti alla Spezia, denunciata in stato di libertà.