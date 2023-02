Rockband da sogno: i Rolling Stones registrano un album insieme con gli ultimi 2 Beatles

"C'è nuova musica in arrivo", ha annunciato per Capodanno su Instagram il chitarrista degli Stones Keith Richards. “Nuova”, ma anche "antica", perché a quasi 60 anni dal loro primo incontro, secondo un'indiscrezione di Variety, i Rolling Stones e i due Beatles sopravvissuti, i loro mitici rivali, potrebbero riunirsi in un nuovo album della band di Mick Jagger, il primo disco di pezzi inediti dopo "A Bigger Bang" del 2005.

Fonti della rivista americana testimoniano che Paul McCartney ha registrato parti di basso per un prossimo progetto dei Rolling Stones prodotto da Andrew Watt. Anche Ringo Starr dovrebbe suonare nell'album il cui titolo non è ancora stato annunciato.

Le sessioni di registrazione si sono svolte a Los Angeles nelle ultime settimane, e anche se non è chiaro quali tracce verranno scelte o se McCartney e Starr suoneranno nello stesso brano o in canzoni diverse, la produzione dell'album si sta avvicinando alla fase di missaggio.

Andrew Watt, che ha vinto due Grammy alla cerimonia del 5 febbraio per il suo lavoro con Ozzy Osbourne, è diventato il punto di riferimento per i gruppi rock veterani. Vanta anche uno stretto rapporto con Elton John, con il quale ha lavorato a "Lockdown Sessions" nel 2020, che includeva "Cold Heart" con Dua Lipa e il duetto Britney Spears-John "Hold Me Closer" nel 2021. McCartney e Watt hanno lavorato insieme in passato.

Nonostante la loro lunga conoscenza e la storica rivalità, spesso esageratamente enfatizzata dai media britannici, i componenti dei Beatles e dei Rolling Stones hanno già collaborato in passato. Il secondo singolo (e primo successo) degli Stones, "I Wanna Be Your Man" del 1963, fu uno dei primi frutti della magica creatività del duo Lennon-McCartney, ceduto agli Stones prima di comparire nell'album “With the Beatles”.

Quattro anni dopo, Lennon e McCartney hanno cantato come cori nel singolo degli Stones "We Love You", mentre nello stesso anno, il polistrumentista degli Stones, Brian Jones, suonò il sassofono su un brano dei Beatles "You Know My Name (Look Up the Number)", anche se non fu pubblicato fino al 1970. Non a caso il 1967 - l'anno della "Summer of Love" - è stato probabilmente quello migliore nelle relazioni Beatles-Stones: si sono persino salutati a vicenda sulle copertine dei loro album pubblicati quell'anno, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" e "Their Satanic Majesties Request".

Nel novembre del 1968, Lennon e Yoko Ono eseguirono due canzoni per il concerto speciale televisivo "The Rolling Stones' Rock and Roll Circus" (pubblicato solo nel 1996) come parte di un supergruppo unico che comprendeva anche Keith Richards al basso, Eric Clapton alla chitarra solista e il batterista della Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell.