Roma: muore un cinquantenne accoltellato in strada

Sarebbe morto dopo essere stato aggredito da più persone il 50enne filippino accoltellato a morte nei pressi della stazione Valle Aurelia. Secondo quanto ricostruito fino a ora, l'uomo sarebbe stato ucciso nel corso di una lite con diversi soggetti. L'uomo è stato aggredito in via Anastasio II nella zona del quartiere Aurelio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti che lo hanno trovato però già morto. Le indagini sono in corso.