A Roma lo sgombero di un'area di senza tetto vicino alla stazione Termini

Scattato di primo mattino lo sgombero coatto di un'area nei pressi della Stazione Termini, a Roma, "luogo di stanziamento di molti senza fissa dimora", lo ha comunicato la Prefettura della Capitale. Sul posto polizia, Carabinieri e polizia di Roma Capitale. L'intervento su una sorta di tendopoli situata in viale Pretoriano, sotto le Mura Aureliane, dove era sorto un accampamento abusivo.

Giorni fa era intervenuto il “Comitato difesa Esquilino Monti Castro Pretorio” con un comunicato dove si sottolineava: "La situazione di viale Pretoriano si configura come sgombero per ordine pubblico anche per i gravi fatti avvenuti nei pressi della stazione Termini a pochi passi dall'insediamento. Nella tendopoli da un conteggio di massima potrebbero esserci più di cento persone''.