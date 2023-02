Ruben Östlund, presidente di giuria a Cannes 2023

Il regista svedese Ruben Östlund presidente di giuria del prossimo Festival di Cannes, l'annuncio è stato ufficializzato oggi dagli organizzatori. Östlund è tra i pochi ad aver vinto due volte la Palma d’oro: per The Square nel 2017 e l’anno scorso con Triangle of Sadness. L'autore, dopo l'americano Francis Ford Coppola e il franco-serbo Emir Kusturica, diventa il terzo regista due volte vincitore della Palma d'Oro presidente della giuria. Östlund in una nota diffusa ha dichiarato: «Sono felice, orgoglioso e onorato di essere insignito dell’onore di diventare il presidente di giuria al prossimo Festival di Cannes»

Östlund: «Da nessuna parte nel mondo l’attesa è così alta come quando cominciano i film in gara a Cannes. È un privilegio essere parte di tutto questo, accanto al pubblico e agli appassionati. Sono sincero quando dico che la cultura cinematografica sta attraversando il suo momento culturalmente più critico e importante. Il cinema ha un aspetto unico: guardare film tutti insieme fa aumentare l’intensità dell’esperienza. Ci porta a riflettere in un modo diverso, rispetto allo stare a scrollare contenuti da soli davanti ai nostri smartphone». Candidato a tre Oscar per il suo ultimo cortometraggio Triangle of Sadness: miglior film, miglior regista e miglior sceneggiatura originale (scritta dallo stesso autore).