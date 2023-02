Sei Nazioni, in campo Italia-Francia. Segui la cronaca testuale

Basterà Ange Capuozzo? Sarà utile il rientro in squadra di Jake Polledri? Certo peggior cliente non si poteva avere per questo debutto nel Sei Nazioni. La Francia arriva al torneo con un en-plein di 10 vittorie su altrettante partite. E’ la numero due del ranking, subito dietro l’Irlanda che gli azzurri si ritroveranno davanti tra tre settimane.

Eppure la vigilia di questo Sei Nazioni è piena di fiducia per i colori di casa nostra. Saranno state le vittorie contro Galles, Samoa e Australia a proiettare un’altra luce sul piccolo mondo dell’ovale italico, sarà anche il fatto che di solito nell’anno del mondiale le grandi mettono nel mirino la kermesse iridata e durante il Championship tendono ad alzare un filino il piede dall’acceleratore. E poi si guarda in casa con un’Italia che oggi attacca, sa difendere ed è un brutto cliente per tutte.

E’ l'approccio della squadra alla partita che è cambiata. Il bilancio degli azzurri nel torneo dice 13 vittorie, 1 pareggio (nel 2006 contro il Galles) e 101 sconfitte. La sindrome della squadra costretta a ripartire dalla propria metà campo oggi sembra solo un ricordo. Con il pallone l'Italia sa anche farsi rispettare e le ultime partite lo stanno a dimostrare.

Capuozzo ne è convinto: “Noi scendiamo sempre in campo per provare a vincere e per mostrare la miglior versione di noi stessi, e sappiamo di poterlo fare in ogni partita. dice l'estremo azzurro - Difficile porre un numero fisso di successi da raggiungere. Noi giocheremo ogni partita per portare a casa il risultato". Frasi da vigilia, per carità.

L’esordio non sarà facile. Davanti e in mediana la Francia esprime l’eccellenza. Noi potremmo farci valere sul recupero del pallone e sul gioco di rottura con Tommy Menoncello chiamato a fare il Monty Ioane di circostanza. L’obiettivo sono due vittorie. Di certo Galles e Scozia sono nel mirino ma solo se si guarda il ranking.

Quello che il Sei Nazioni non dice è che dietro a questo gruppo c’è anche un domani con una nazionale under 20 che lo scorso anno ha fatto paura a tutti e che oggi sembra la migliore assicurazione per il domani. Solo ieri a Treviso sono stati sconfitti dai pari grado transalpini 28 a 27 e se solo sul finale fosse entrata la trasformazione di Bruniera sarebbe stata una vittoria storica che avrebbe ipotecato un bel pezzo di futuro.

Crowley ha cominciato ad innestare qualche elemento già in prima squadra. Le vittorie della passata stagione oggi mettono la linea verde di Massimo Brunello come un gruppo da cui guardarsi, i classici underdogs. E c’è poi la femminile anche qui ad una svolta dopo il cambio della guardia alla guida tecnica. Visto da fuori il rugby azzurro oggi non è più candidato ad uscire dal torneo. Ben Morel, ceo del Sei Nazioni ha detto chiaro che non è in programma un allargamento del torneo al Sudafrica. Il resto è ancora fango e sudore.

LE FORMAZIONI

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Tommaso Menoncello, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro ©, 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Luca Bigi, 17 Federico Zani, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Edoardo Iachizzi, 20 Giovanni Pettinelli, 21 Manuel Zuliani, 22 Alessandro Fusco, 23 Edoardo Padovani

Francia: Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Yoram Moefana, 11 Ethan Dumortier, 10 Romain Ntamack, 9 Antoine Dupont (c), 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon, 6 Anthony Jelonch, 5 Paul Willemse, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Gaetan Barlot, 17 Reda Wardi, 18 Sipili Falatea, 19 Romain Taofifenua, 20 Thomas Lavault, 21 Sekou Macalou, 22 Nolann Le Garrec, 23 Matthieu Jalibert