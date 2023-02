Rugby, l'Italia si arrende con onore all'Irlanda per 20-34

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, Michele Lamaro, il capitano, aveva così commentato: "In un percorso può anche capitare di avere delle battute d'arresto. Contro l'Inghilterra non è stata una prestazione del tutto positiva. Per la prima volta in 18 mesi abbiamo concesso tre mete da drive, e questo ha reso tutto più difficile, così come il non aver risolto i problemi che avevamo in mischia. D'altro canto, abbiamo creato tante opportunità in attacco, anche se non siamo riusciti a coglierle tutte. Dopo il primo tempo siamo entrati in campo con un piglio diverso, e il nostro gioco ha effettivamente creato dei dubbi a un'Inghilterra che fino a quel momento aveva difeso molto bene. Se vogliamo essere competitivi, però, non dobbiamo concedere lo spazio concesso agli inglesi, e questo ci è costato tantissimo''.

Riguardo alla sconfitta con la Francia: ''Nei primi 30 minuti di entrambe le partite abbiamo concesso 19 punti, dobbiamo essere più incisivi dall'inizio ed è quello che ci è mancato fino a questo momento. Abbiamo 'vinto' entrambi i parziali del secondo tempo, ma sappiamo anche che quando una squadra è avanti nel punteggio può abbassare il ritmo, quindi dobbiamo partire forte fin dall'inizio per essere competitivi fino alla fine''.