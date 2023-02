Sabrina Impacciatore, tanta tv e cinema in Italia e poi la conquista di Hollywood

Da ragazza pon pon di Domenica In a stellina di Non è la Rai sotto la guida di un lungimirante Boncompagni. Poi l'approdo al grande schermo, l'impegno nel sociale e adesso Hollywood. Ne ha fatto di strada e di gavetta Sabrina Impacciatore prima che l'America impazzisse per lei. A darle la spinta, la seconda stagione della serie White Lotus, produzione HBO firmata da Mike White e girata a Taormina, fresca di due Golden Globe - quello come miglior miniserie e quello per la miglior attrice non protagonista a Jennifer Coolidge - e premiata, la scorsa notte, per il miglior cast ai SAG Awards, i premi assegnati dal sindacato degli attori, considerati l'anticamera degli Oscar. Oltre a Sabrina, in rosa shocking firmato Valentino, hanno sollevato la statuetta anche le attrici italiane Beatrice Grannò, Simona Tabasco e Eleonora Romandini e gli attori Federico Ferrante e Francesco Zecca.

Ap Il cast, in parte italiano, di White Lotus

Simpatica, ironica, irriverente e versatile, Sabrina Impacciatore, 54 anni, ha iniziato a calcare il palcoscenico appena maggiorenne in quel vivaio di talenti messo insieme da Gianni Boncompagni. Dal Cruciverbone di Domenica In è passata a Non è la Rai dove intratteneva con il suo “angolo della posta” e si cimentava nei suoi primi sketch comici e nel canto, e poi a Macao.

Getty Sabrina Impacciatore - Non è la Rai

Nel 1999 è nel cast del contenitore comico Ciro, il figlio di Target nel 1999 dove veste i panni di un'impacciata Lara Croft. Non ci mette tanto ad arrivare al primo grande successo cinematografico: nel 2001 vince al Flaiano Film Festival come migliore attrice non protagonista per L'ultimo bacio di Gabriele Muccino. Nel 2005 recita con Verdone in Manuale d'amore di Veronesi. Nel 2008 riceve due candidature consecutive ai David di Donatello come migliore attrice non protagonista: una nel 2007 per N (Io e Napoleone) e l'altra nel 2008 per Signorina Effe.

Ansa Carlo Verdone e Sabrina Impacciatore in Manuale d'Amore

Poi, ancora, solo per citarne alcuni, è nel cast dei film campioni di incassi al botteghino Baciami ancora, Amiche da morire, Pane e burlesque e Sei mai stata sulla Luna? alternando ruoli divertenti a personaggi malinconici e drammatici.

Ansa Sabrina Impacciatore in Amiche da morire

A conferma della sua versatilità è la prima donna a presentare il Concertone del Primo maggio nel 2010, mentre nel 2018 è la protagonista di una memorabile caduta sul palco di Sanremo che commenta con un “A qualcuno doveva pur succedere!”.

Ansa Sabrina Impacciatore a Sanremo 2018

White Lotus non è stata la sua prima partecipazione a una produzione americana, Sabrina Impacciatore, che ha studiato all'Actor's Studio, era anche nel cast de “La Passione di Cristo” di Mel Gibson con il ruolo di una intensa Veronica.

Frame video Youtube Sabrina Impacciatore - La passione di Cristo

Se adesso è esplosa in territorio americano, lo deve certamente al suo talento, ma anche all'ironia che da sempre la contraddistingue. Nella seconda stagione della serie interpreta Valentina, la direttrice del resort di lusso White Lotus Sicilia, appassionata e ultra perfezionista, disposta a non farne passare una ai suoi eccentrici ospiti. Grazie anche all'ambientazione a Taormina - sul web sono aumentate del 50% le ricerche per le vacanze in Sicilia tanto che si parla di “effetto White Lotus” - la serie ha raddoppiato gli ascolti rispetto alla prima stagione e tutto il cast è stato sommerso di affetto e apprezzamento. Gli americani si sono innamorati di Sabrina dopo una memorabile puntata del talk show di Jimmy Kimmel, prossimo conduttore della 95/a notte degli Oscar, che le ha fatto fare il boom sui social con l'hashtag #sabrinaimpacciatore che su TikTok ha superato i 5,5 milioni di visualizzazioni. Ampi stralci dell'intervista sono diventati meme condivisi migliaia di volte e il suo intercalare 'allora' è diventato un tormentone. "Una serata indimenticabile. Mi sento grata a quest'uomo incredibile", ha commentato lei che da Jimmy Kimmel ha raccontato di come è diventata la perfida direttrice del resort, disegnata da Mike White che le ha lasciato molto spazio per l'improvvisazione. In particolare per una scena, quella che la vede a tu per tu con la protagonista Jennifer Coolidge, completamente vestita di rosa.

Mike (White) ci ha detto che se volevamo potevamo improvvisare in questa scena. Era il terzo giorno di riprese ed ero davvero intimidita da Jennifer, perché per me è una dea, un genio. Avevo soltanto voglia di inginocchiarmi e venerarla. Quindi ho improvvisato (e quando lei chiede se so chi è) le ho detto: “Peppa Pig?”. Lei è esplosa in una risata, non riusciva più a smettere di ridere e io ho pensato: “Oddio, cosa succederà adesso”, e a quel punto anche John ha iniziato a ridere, e tutti si sono messi a ridere, e poi cut. Sabrina Impacciatore al Jimmy Kemmel Show

Di quella serata un altro racconto ha tenuto a lungo banco sui social: quello della torta di compleanno involontariamente razzista offerta dalla Impacciatore al cast nel giorno del suo compleanno…

Era il mio compleanno, qualche mese fa, e ho organizzato un pranzo a Taormina e ho invitato tutto il cast.Volevo fare qualcosa di molto speciale per Mike White (il regista di The White Lotus, ndDM) e così ho chiesto al pasticcere di preparare questa bellissima torta.Amavo moltissimo il film Wild at Heart (Cuore Selvaggio di David Lynch). Ho messo una bandiera americana e una italiana sulla torta e il seguente messaggio sulla torta: “White at heart”, ma stranamente nessuno sembrava interessato a fare la foto con me… Sabrina Impacciatore e la gaffe della torta

Adesso dopo l'enorme successo della serie, Sabrina Impacciatore sarà rappresentata da due importanti agenzie di talento americane, Gersh e MGMT Entertainment. Lei si augura di non tornare “Cenerentola”. In un'intervista a La Stampa ha parlato di “pregiudizi sulla provenienza televisiva e la bellezza meno canonica” che poi sono improvvisamente spariti con la notorietà internazionale, concludendo: "In fondo per un'attrice la bellezza è la sua anima, non l'aspetto da modella". E di certo a lei non mancano né bellezza, né anima, né talento.