San Valentino, l'amore aiuta l'economia: 71 euro la spesa media degli innamorati

Per alcuni atteso con malcelata impazienza, per altri vissuto come una tassa ipocrita da pagare - pena musi lunghi e discussioni - anche quest’anno, che siate o meno innamorati, arriva San Valentino.

Tra cioccolatini a forma di cuore, baci, mazzi di fiori e, per chi ha qualche possibilità economica in più, un bel gioiello o un viaggio, la ricorrenza si conferma essere una celebrazione di quello che, oltre al “sole e l'altre stelle”, muove, e non poco, anche l’economia.

Nonostante i tempi di crisi la spesa media sarà di circa 71 euro a persona. La stima arriva da Confesercenti: sulla base di un sondaggio che ha coinvolto 1000 italiani tra i 18 e i 65 anni di età, il dato regala un sospiro di sollievo rispetto a quello degli scorsi anni.

Duecento i milioni di euro in totale secondo, a sua volta, Coldiretti. Si torna, insomma, a festeggiare l’amore. Nonostante tutto, o quasi.

Se è vero che a celebrare San Valentino sarà appena il 28 per cento della popolazione maggiorenne, si evince che la spesa in alcuni casi sarà di un certo livello: il 18% si terrà sotto i 30 euro di spesa, mentre il 34% vuole 'investire' tra i 30 ed i 50 euro. Il 22% arriverà a spendere fino a 100 euro mentre il 18% sceglierà doni dai 100 euro fino ad oltre i 200.

Tra gli innamorati, con il 59% la cena romantica rimane la scelta più gettonata. Tra questi, il 62% opterà per una serata al ristorante, mente il 38% preparerà un pasto speciale tra le mura di casa. Solo il 14% non ha ancora deciso come rendere omaggio all’amato o all’amata, ma in qualche modo risolverà la situazione con un regalo o una cena romantica last minute.

Tra i regali, il 26% si orienterà su un prodotto di profumeria, mentre il 22% terrà viva la tradizione dei cioccolatini. Il 19% opterà invece per un gioiello o un accessorio, mentre il 10% un prodotto di moda, il 5% regalerà un servizio o prodotto di cosmetica o benessere e un ulteriore 17% un altro tipo di regalo.

Solo il 6%, invece, sceglierà un viaggio insieme al partner.

Del 58% che non partecipa al 14 febbraio, il 43% lo fa perché non è solito festeggiare la ricorrenza, mentre il 15% banalmente perché single.

“Quest'anno si registra un vero e proprio boom per gli agriturismi - sottolinea la Coldiretti - con una pioggia di prenotazioni iniziata già dalla settimana scorsa, secondo l'analisi di Terranostra Campagna Amica”. Coldiretti stima in cinque milioni gli italiani che domani festeggeranno con una cena romantica in ristoranti, trattorie e agriturismi.

Rispetto allo scorso anno ci sarà un aumento delle presenze con punte del 30%. A far la parte del leone rimane la cucina della tradizione, con i cuochi contadini impegnati a proporre ricette antiche o rivisitate, magari con l'utilizzo di ingredienti afrodisiaci pensate appositamente per la festa degli innamorati.

"San Valentino rappresenta il primo banco di prova del 2023 e conferma che l'agriturismo è entrato definitivamente nel cuore e nelle abitudini degli italiani grazie al notevole processo di qualificazione del settore che è oggi in grado di offrire servizi diversificati tra loro che attirano non solo gli amanti della buona cucina e della serenità, ma anche escursionisti, nostalgici delle antiche tradizioni, naturalisti e sportivi", spiega Diego Scaramuzza che sottolinea anche come, nonostante l'aumento record dei costi di produzione che non risparmia le strutture agrituristiche, si siano “impegnati a Nord a Sud della Penisola per far trascorrere una festa degli innamorati all'insegna del cibo 100% italiano di alta qualità".

E se secondo Confesercenti saranno 23 su 100 gli innamorati che regaleranno fiori per San Valentino acquistati presso un negozio o mercatino specializzato, va sottolineato come anche questo comparto soffra dei rincari dell’energia.

In un momento in cui i fiori più richiesti saranno tulipani, gerbere, anemoni, ranuncoli e orchidee oltre alla classica regina, la rosa rossa, il presidente di Assofioristi Ignazio Ferrante, punta il dito sulla piaga anche dell’abusivismo: “Il 6% di chi festeggia comprerà fiori dove capita, finendo spesso ad acquistare - anche inconsapevolmente - da venditori abusivi. Per contrastarli” spiega Ferrante, "serve attenzione da parte dei consumatori, ma sarebbe necessario maggiore controllo da parte delle autorità, nel rispetto del lavoro delle imprese oneste".

San Valentino è tradizionalmente tra i momenti più importanti del settore florovivaistico nazionale che vale 2,5 miliardi di euro e garantisce 200mila posti con 30mila ettari di territorio coltivati, "nonostante le difficoltà climatiche e l'esplosione dei costi di produzione, più che raddoppiati, dai fertilizzanti agli imballaggi, dalla plastica dei vasetti alla carta delle confezioni, fino al gasolio per il riscaldamento delle serre" come sottolinea Coldiretti.

Ogni fiore ha il suo significato, attenti a cosa regaliamo



Bisogna, infine, stare attenti anche al linguaggio dei fiori: il mazzo di rose deve essere sempre composto in numero dispari di fiori che nei loro colori possono comunicare sensazioni differenti. Se le rose rosse significano passione ardente, quelle bianche testimoniano l'amore puro e spirituale mentre il color corallo rivela il desiderio. Ancora, la rosa muschiata significa bellezza capricciosa, il color pesca palesa un amore segreto, l'arancio esprime fascino, il rosa amicizia, affetto e gratitudine. "Particolare attenzione" va prestata al dono della rosa di colore giallo perché oltre a simboleggiare un amore disperato per l'assillante gelosia, potrebbe significare anche tradimento o amore in declino. Il ranuncolo simboleggia bellezza malinconica e la calendula è ambasciatrice di dedizione, ma anche di pene d'amore e potrebbe rappresentare la sofferenza dell'innamorato non corrisposto.

Il garofano bianco significa fedeltà, quello giallo eleganza, in rosa è amore reciproco e in rosso amore vivo e intenso. Per il tulipano, invece il colore rosso esprime una dolce dichiarazione d'amore, lo screziato complimenti per gli occhi della persona amata e il giallo amore disperato. E il papavero, per esempio, simbolo di tranquillità e serenità, è perfetto per chi, in questa occasione, voglia rassicurare il partner e comunicargli che tutto procede per il meglio.