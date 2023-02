Dalla scopa di Morandi al bacio a Fedez: momenti e meme "cult" di Sanremo 2023

L'abbraccio tra Amadeus e Gianni Morandi, la furia di Blanco, il caso “Fedez”, gli abiti di Chiara Ferragni, le 28 canzoni in gara. Che cosa resterà dell'edizione numero 73 del Festival di Sanremo? Abbiamo scelto cinque momenti, i più commentati sui social, cui spetta il compito di conservarne la memoria e dove, cristalizzati in meme, resteranno a lungo, strappando un sorriso, suscitando una riflessione. Perché questo è stato anche e soprattutto il Festival dei Social. Un'edizione da record: il totale delle interazioni generate nelle cinque giornate dal Festival ha raggiunto quota 50,4 milioni, in crescita del 50% rispetto al dato complessivo dell’edizione 2022. Un successo cui hanno contribuito gli account ufficiali Rai su Instagram, Facebook e Twitter che nelle cinque giornate hanno generato complessivamente 6,5 milioni di interazioni, in crescita del 31% rispetto all’edizione 2022. In evidenza il profilo TikTok @SanremoRai, lanciato poco prima dell’inizio del Festival, e che durante l’evento ha generato oltre 97 milioni di visualizzazioni dei contenuti. La dimostrazione è arrivata quando Chiara Ferragni ha creato in diretta il profilo Instagram del conduttore Amadeus: 1,7 milioni di follower in cinque giorni con soli 11 profili seguiti.

Ansa Gianni Morandi

L'ironia di Gianni Morandi Ha curiosato a “bordo palco” durante le esibizioni dei cantanti in gara, ha bussato sul bustino di Chiara Ferragni, ha scattato un selfie dopo l'altro e si è impegnato nella sfida di “sboomerizzare” Amadeus. Ha raccolto le confessioni “hot” di Gino Paoli e ha cantato, tutte le sere, in maniera impeccabile raccogliendo applausi su applausi. Non ci sono dubbi, Gianni Morandi è stato una fantastica “spalla”. L'abbraccio con Amadeus in apertura della serata finale e la standing ovation durante l'ultima conferenza stampa sono le diapositive di un'accoppiata perfetta. Il co-conduttore è stato molto apprezzato anche dai social soprattutto per merito di una… scopa. Quella con cui ha spazzato il palco dell'Ariston per ripulirlo dal disastro combinato da Blanco e che intende portarsi con se': "Di questo Festival mi porto a casa l'incontro con il presidente della Repubblica, il momento in cui ho cantato l'inno con la voce rotta... e poi mi porto la scopa", ha detto con ironia.

Mentre fioccano i fotomontaggi di lui che spazza nelle situazioni più disparate, fa “influencer” quale è, con il suo 1,8 milione di follower su Instagram, Morandi sta al gioco e rilancia.

Chiara Ferragni Gli abiti, il monologo, passato alla storia sui social come “Lettera alla Pikkola Kiara”, persino la presunta ramanzina al marito. Avere Chiara Ferragni sul palco è stato un colpo da maestri per la visibilità che l'imprenditrice da quasi 29 milioni di follower su Instagram ha portato al Festival sui social. Dopo il “Pensati libera” impresso sulla stola sfoggiata nella serata di apertura, nella finale Chiara lancia un altro messaggio: “essere donne senza dover essere considerate solo delle madri”. E lo fa con un abito scultura Schiaparelli, immediatamente “catturato” dalla rete…

Quando il marito, involontariamente, si prende la scena dopo essere travolto da un appassionato bacio di Rosa Chemical è sempre lei a lanciare la diretta Instagram con Fiorello, che ironizza sull'accaduto e a commentare: "Avrò diritto anch'io a un bonus limone". Ma in rete è già esplosa la qualunque e le citazioni si sprecano: dal celebre bacio tra Madonna e Britney Spears a quello, diversamente celebre, di Klimt…

A spostare ancora l'attenzione arriva un altro video: Chiara chiama a rapporto il marito, allarga le braccia stizzita o forse no e poi le abbassa quando Fedez le va incontro quasi scusandosi per l'accaduto.

Che cosa si siano detti non si sa, ma la creatività degli utenti social non ha limiti e stavolta non è neanche troppo difficile immaginarlo….

Blanco e il momento Bugo-Morgan del Festival Tra i momenti che resteranno scritti nella storia del Festival non può mancare quello della “furia di Blanco”, definito sui social il momento “Bugo” di Sanremo 2023. Il cantante vincitore della passata edizione ha interrotto la sua esibizione per problemi tecnici non prima di aver distrutto le composizioni floreali presenti sul palco, tra i fischi del pubblico: “La musica è la musica, volevo comunque divertirmi”, ha detto.

Il giorno dopo ha postato le sue scuse su Instagram, ma ormai il meme era stato creato.

Le “somiglianze” Uno dei “giochi” più diffusi sui social in questi giorni è stato quello della caccia alle somiglianze… Da gianMaria-Manga a Anna Oxa-gattara/nonna della famiglia Addams c'è spazio per tutti….