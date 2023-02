Sanremo, non ci sarà il video di Zelensky: il presidente ucraino invierà un testo

Il video del presidente ucraino Zelensky nella serata finale di Sanremo non ci sarà. "Siamo in contatto quotidiano con l'ambasciatore Melnyk. Siamo giunti alla definizione dell'intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo" che sarà letto sul palco da Amadeus. Lo annuncia il direttore dell'Intrattenimento di prime time Rai, Stefano Coletta, alla prima conferenza stampa della 73° edizione del Festival di Sanremo, ora in corso.

Gianni Morandi ricorda la strage causata dal terremoto che ha colpito stanotte la Turchia e la Siria provocando migliaia di morti: "Quando arrivano notizie come quella di stanotte, con migliaia di morti, mi viene sempre in mente che qualcuno ha detto 'lo show deve andare avanti'. Certo il pensiero ce l'abbiamo tutti, quando arrivano queste cose ti colpiscono. Ma siamo qui a parlare di musica e di Sanremo e per me è una festa tornarci".