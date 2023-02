Dal "bicchieri-gate" alle "parole dette male": i meme della terza serata

Sanremo è stato il grande protagonista dei social anche nella terza giornata del Festival. Ieri sono state 7,8 milioni le interazioni nelle 24 ore, con un aumento del 49% rispetto alla seconda giornata del 2022. Il totale delle prime tre giornate è pari a 28,8 milioni di interazioni, in crescita del 69% rispetto allo stesso periodo del 2022. Va segnalata anche l'ottima performance degli account social Rai, con circa 2,2 milioni di interazioni. In evidenza TikTok, piattaforma su cui ad oggi sono 679.5 milioni le visualizzazioni dell'hashtag #Sanremo2023. I 24 video pubblicati nella giornata di ieri dal profilo TikTok ufficiale del Festival @sanremorai hanno raggiunto complessivamente 7.7 milioni di visualizzazioni.

Ansa Selfie sul palco dell'Ariston

Non è sfuggita la quasi onnipresenza sul palco del telefonino, tra selfie e gag, al centro anche del monologo di Alessandro Siani, che coincide anche con il picco di share: "Noi utilizziamo troppo il telefono. Al ristorante la prima cosa che facciamo è la fotografia. Davanti a una parmigiana calda cosa facciamo? La foto. Una volta una spigola mi ha detto: mi fai un'altra foto? Sono venuta con l'occhio chiuso".

Il Festival in tasca Complice anche "l'apprendista influencer” Amadeus, la terza serata del Festival è stata trasmessa in diretta anche su Instagram. Peccato però che il direttore artistico non si sia ancora del tutto “sboomerizzato”, per dirla alla Gianni Morandi. A causa dell'inesperienza o di un “suggerimento” competente, la diretta non è stata interrotta e la trasmissione è continuata dalla tasca di Amadeus con un bel po' di follower collegati tra cui uno particolarmente scatenato: Fiorello.

Lo showman si è preso una piccola rivincita per le ore trascorse al gelo di Via Asiago in attesa di Viva Sanremo e ha bersagliato di commenti l'amico “Ama”. Al popolo dei social non è ovviamente sfuggito nulla.

Il cuore tenero dei social A tenere banco durante la terza serata non solo l'immancabile “polemica”, ossia la presunta lite tra due cantanti in gara, subito ribattezzata “bicchieri-gate”, ma anche momenti di “tenerezza”. E' piaciuto molto Gianluca Grignani che ha trasformato un imprevisto in una finestra di riflessione. Prima ha fermato l’esibizione per un problema tecnico citando il Blanco-gate: "A cinquant'anni so come si fa, a 20 non lo avrei saputo". Poi ha ricantato, ha mostrato la scritta No War sulla camicia, è andato via senza prendere i fiori, è tornato indietro e li ha lanciati al pubblico. Insomma, nell’arco della prima mezz’ora Twitter era già inondato dai meme.

A raccontare l'accaduto è stato poi lo stesso Grignani sui suoi profili social: “È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”. Il post è stato visualizzato quasi 450 mila volte.

Molto rilanciato sui social è stato anche il gesto di Lazza che, alla fine della sua esibizione, è sceso in platea per consegnare il suo mazzo di fiori alla mamma Francesca, "la persona più importante di tutte", visibilmente commossa. E chi meglio dei “gattini” poteva esprimere il “sentiment”?

Ribaltando il punto di vista, non è sfuggito ai commentatori da casa il tifo appassionato di Alessandro Gassmann, orgoglioso del figlio Leo in gara con Terzo Cuore, tanto da ricordare a tutti di essere “il padre del codice 18”…

Per poi rivendicare la tanto contestata canottiera indossata dal figlio durante l'esibizione come un cimelio di famiglia. Non un omaggio a Giovanni Truppi (che salì sul palco con una canotta rossa), nessun riferimento cinematografico. E nemmeno un “canottiera-gate” (un altro!), che stava effettivamente per scoppiare. La stylist di Leo Gassmann, sempre sui social, si era infatti dissociata dal look del cantante, reo di aver lasciato la giacca in camerino.

Il ballo di Annalisa Se il viralissimo "ballo di Mercoledì", messo in scena da Jenna Ortega nell'omonima serie tv è stato replicato in tutte le latitudini, nel nostro Paese (ma è arrivato anche all'estero) regna incontrastata la coreografia di Joey di Stefano e signora, della canzone “Bellissima” di Annalisa.

A gran voce la rete chiedeva che fosse eseguita a Sanremo e così è stato, tanto da spingere qualcuno, in piena linea con il monologo di Benigni della prima serata del Festival, a dichiarare:

Mengoni “salta” in testa alla classifica Primo nella classifica generale al termine della terza serata del Festival, Marco Mengoni è stato tra i più commentati sui social. Soprattutto dopo la standing ovation, riservatagli dopo l'esecuzione del brano "Due vite", che il cantante ha dimostrato di apprezzare facendo un “saltino” quando pensava di essere al riparo dall'occhio della telecamera. Non lo era e il momento è stato catturato e rilanciato di post in post.

Rosa Chemical in Lis Tra i video che iniziano a circolare prepotentemente in Rete c'è quello dell'esibizione di Rosa Chemical in abbinata all'appassionata interpretazione della canzone in Lis.

Le “Parole dette male” Le “parole dette male” non sono per i social soltanto quelle della canzone di Giorgia… In tanti lamentano di non riuscire a comprendere bene i testi dei brani in gare e questo ovviamente ha dato il via a un infinito filone di meme.

Fioccano quindi i ringraziamenti a chi è in grado di dare una mano, per esempio Televideo…

Il look trasandato e quello a scodella Anche senza Chiara Ferragni sul palco non si placano i commenti ironici sui look dei cantanti in gara. La più gettonata della terza serata del Festival è una che del campo se ne intende e che ha sempre stupito con il suo stile a ogni apparizione sul palco dell'Ariston (ben quindici!): Anna Oxa. Quello “finto trasandato” di questa edizione non ha riscosso molto consenso e la domanda che circola sui social è: “Perché”

La stessa domanda viene rivolta al cantante Sethu per il suo particolare taglio di capelli “a scodella” che a qualcuno ha ricordato gli esperimenti della mamma di quando eravamo bambini, ad altri… Fantaghirò…

Il “Bicchieri-gate” A tenere banco durante gran parte della serata su tutti i social è stato quello subito soprannominato come “bicchieri-gate”, nonostante le smentite ufficiali delle interessate e della Rai. Come un tam-tam si è diffusa in men che non si dica, di post in post, la notizia di una lite dietro le quinte dell'Ariston: ma chi ha litigato con chi? E' vero o falso? Si fanno i nomi di Anna Oxa e Madame, poi di Ariete e Madame..

Mentre sui social partono le “indagini”, arriva la prima smentita ufficiale dall'entourage di Anna Oxa. La toppa è quasi peggio del buco e il chiacchiericcio riparte…

Qualcuno immagina l'intervento decisivo di Amadeus sceso direttamente in campo per difendere il suo quarto Festival

Altri sottolineano che il disastro era già stato annunciato e allegano come prova il “profetico” titolo del brano di Colapesce Dimartino, Splash.

Forse sentendosi direttamente chiamati in causa, sono proprio i cantanti del duo a provare a spostare l'attenzione dall'acqua alle sedie.