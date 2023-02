Fedez dopo Sanremo e Rosa Chemical: il silenzio corre sui social

Da qualche ora a questa parte, c'è silenzio sui profili social di Fedez. Il rapper, normalmente molto attivo, è sparito dalla notte di sabato, quella della finale di Sanremo, che lo ha visto co-protagonista di un provocatorio messaggio transgender insieme a Rosa Chemical, un atto clou giocato sulla simulazione di un rapporto sessuale coronato da un bacio (il video).

"Non era programmato" dice Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, ma l'episodio- in diretta televisiva, con Fedez seduto in prima fila all'Ariston, apparentemente imbarazzato da quel gesto- ha provocato l'immediata reazione di Chiara Ferragni, co-conduttrice del Festival, che sabato sera ha chiamato a "rapporto" il marito dietro le quinte, mentre la diretta era ancora in corso (il video).

Fedez era già stato protagonista di polemiche, dopo la sua esibizione in free style sulla nave Costa Crociere ormeggiata a Sanremo: rappando, aveva elencato le critiche che hanno anticipato il Festival, in particolare quelle sulla partecipazione di Rosa Chemical alla kermesse. E si era domandato se fosse meglio, invece, un viceministro vestito da Hitler. Aveva mostrato al pubblico una foto di Bignami con la divisa nazista diffusa nel 2016 e l'aveva strappata in diretta. “Io, per riprendere l’articolo 21 della Costituzione citato anche da Benigni, voglio assumermi le piene responsabilità di ciò che ho fatto – aveva detto alla fine dell’esibizione–. Il testo di questa canzone non era stato annunciato allo staff Rai, mi assumo la piena responsabilità di quello che ho detto” (il video).

I Ferragnez sono abituati alle provocazioni. E Fedez non ha cercato giustificazioni, replicando a suon di post su quella foto strappata.

Ma sabato sera qualcosa deve aver superato il limite. Le critiche sui social hanno travolto Fedez come mai prima d'ora. E mai prima d'ora il rapper aveva scelto il silenzio. Colpisce che questa volta non abbia niente da replicare. E colpisce, anche, che da sabato sera Chiara non abbia condiviso sui social nemmeno una foto con il marito. Resta molto attiva su Instagram, dove ha postato immagini dei suoi abiti, dei ringraziamenti, e di un disegno del figlio Leo. Immagini di coccole con i figli, senza Fedez. Nonostante non fosse in gara, il marito si è sempre conquistato i titoli dei giornali, per una dichiarazione, un'esibizione o un gesto. Questo doveva essere il Festival di Chiara. Lo è stato, ma è stato anche quello di Fedez e, forse, qualcosa in questa narrazione a Ferragni non è piaciuta.