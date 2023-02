Il Festival di Sanremo si "paperizza": la Disney propone un'edizione speciale

Mentre in "Paperica & Paperino in missione Festival" (2003), con testo di Tito Faraci e disegni di Giorgio Cavazzano, Vincenzo Paperica insieme a Paperino deve accompagnare a Sanremo il rapper Rapperduck, allergico alle attenzioni del pubblico, ai fotografi e ai fiori. In questa storia si possono riconoscere Ligabue, Madonna, Renato Zero, Vasco e Pippo Baudo.