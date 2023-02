Sanremo 2023. I momenti memorabili del Festival, in ordine alfabetico

E' stato un Festival dai numeri impressionanti, dagli ascolti ai follower su Instagram di un Amadeus ‘sboomerizzato’. Tanto di tutto: abbiamo provato a fare una lista, necessariamente incompleta, con qualche doppione, raccontata così.

A come Amadeus: affabile anfitrione, amico affettuoso, alza (ancora) gli ascolti.

B come Benigni: bene, bravo, bis! Buontempone e baluardo dei Beni culturali.

C come Cantanti: curiosi, creativi, consoni al clima, citano, chiacchierano, collaborano, commuovono, a volte contano più della canzone. Citiamo Coma_Cose.

D come Donne: dominano, non deludono, donano delicatezza e decisione, discutono e fanno discutere di delitti e diritti, danzano, danno baci, in due anche meglio.

E come Elodie: energia pura, elettrizza, esagerata, elegante come una pantera, entra lei tutti zitti.

F come Fiorello: fantasioso funambolo, finezze e fracasso, lontano dal festival si finge furibondo ma resta fidato fino all’alba.

G come Gianni: giocoso, goliardico, giusto, giovane, gigante. Grazie, Gianni.

G (bis) come Grignani: gigioneggia giù per i gradini dell’Ariston, grida, gusta il momento, è lui la rockstar.

I come Italia: immaginifico, intramontabile e inesauribile specchio del Festival, o era viceversa?

L come Luci: lumi e luminarie, laser e led, scenografia senza limiti.

M come Mattarella: mite e maestoso, l’Ariston canta Mameli, il ‘fratello’ della Costituzione, come un ‘marchio’ sul Festival: canzonette a chi?

M (bis) come Måneskin: miracolosi. Come Mengoni: mito annunciato. Come Madame: moderna, storie di meretrici, malinconico mood.

O come Orchestra (e cori): bravi e belli, maestri tutti, direttori colorati, ‘aggiustano’ e abbelliscono, la star è Bruno, che traduce i Black Eyed Peas.

P come Politica: prima o poi purtroppo prova sempre a pignorare lo show: senza riuscirci (o quasi).

Q come Quarta serata: quando si collabora, quando si sperimenta, quando si divertono tutti, quando l’Ariston canta e balla: su le mani!

R come Resteranno (?): Rosa Chemical, Lazza, Ariete, Mr. Rain, Tananai, Gianmaria, Colla Zio.

S come Social: tra la sovrana Ferragni e il supereroe Morandi, lo ‘sboomerizzato’ Ama fa il botto su Instagram.

T come Trasparenze e Trasgressioni: tulle e scollature, baci incrociati, tutti accennati, tranne Rosa e Fedez.

U come Urlo: “Per la libertà!”. L’urlo ‘sottovoce’ di Pegah e Drusilla contro l’Iran dei diritti negati.

V come “Vecchi a chi?”: Al Bano, Ranieri, Morandi: virtuosi, vigorosi, vanagloriosi il giusto, voci da incorniciare.