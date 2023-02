L' inno di Mameli in apertura e l'appuntamento per festeggiare il centenario dell'Aeronautica

L'Inno di Mameli, eseguito dalla banda dell'Aeronautica Militare sul palco del Teatro Ariston, ha aperto la serata finale di Sanremo 2023. Al termine dell'esecuzione, Amadeus ha accolto sul palco il generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, che ha ricordato il centenario dell'Aeronautica che verrà festeggiato in tutta Italia e ha dato appuntamento per il 28 marzo a Roma, a piazza del Popolo, per le celebrazioni dei cento anni del Corpo nella Capitale.

"Il mio augurio è che questo centenario serva per avvicinare i giovani all'Aeronautica", ha detto il generale che ha poi lasciato il palco con la banda che eseguiva la Marcia d'Ordinanza.

E poi ha ricordato le tante dure missioni seguite dal Corpo Militare e l'impegno della Difesa italiana non solo a difesa della libertà nazionale ma anche di quella di altri Paesi, "come l'Ucraina", e a sostegno delle popolazioni vittima di calamità naturali, come in Turchia e Siria.