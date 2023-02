Ironia, applausi e un giocoso mazzetto di carciofi per il ritorno di Ornella Vanoni all'Ariston

Ornella Vanoni superospite nella serata finale del Festival. La cantante porta quattro pezzi storici del suo repertorio. Ma prima di cantare scherza con Amadeus, al quale chiede di Gianni Morandi. Il direttore artistico le spiega: "Gianni è sempre in giro, esce, va a correre, sparisce, va al bar a prendere un caffè...". "Son già stanca", il commento di Ornella che fa scoppiare a ridere l'Ariston.

Amadeus le promette un bouquet di carciofi, invece dei fiori, come da lei richiesto. "I carciofi son buoni", dice lei. Poi “Vai, Valentina”, “L'appuntamento” e un medley tra “Eternità” e “Una ragione di più”.

Alla fine dell'esibizione dice: "Meno male che non sono in gara, io in gara mi sento morire, la gara mi fa morire". Amadeus le porge il bouquet di carciofi di Sanremo: "Questi sono i carciofi che ti avevo promesso". Ornella comincia a contarli. Amadeus non si fa cogliere impreparato: "Sono dieci carciofi". "Siete più tirchi sui carciofi quest'anno", è la battuta finale di Ornella, che poi va via a braccetto con Morandi.