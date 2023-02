L' "umile" Chiara Francini e il suo ingresso all'Ariston come co-conduttrice della quarta serata

Amadeus sceglie una gag per annunciare la co-conduttrice della quarta serata, Chiara Francini. La chiama due volte ma lei non spunta dalla scalinata. Poi la trova in platea e lei spiega: "Mi godo il Festival, lei e il sor Gianni siete spassosissimi. Io sono una ragazza umile, vengo dalla provincia, da Campi Bisenzio, sinceramente preferirei restare qui per ora, con umiltà. Ma lei ha idea dei piedi che sono passati su quella scala in 73 anni? Io invece di scendere preferirei salire". Il conduttore le dà l'ok e lei scherza: "Mamma, puoi iniziare a registrare da ora".

Dopo la scenetta della "ragazza di provincia" che "per umiltà" resta seduta in platea temendo la scala, e tiene ben stretta la borsetta "come diceva la mi'nonna", Chiara Francini fa il suo primo ingresso ufficiale in scena all'Ariston indossando "un cencino": un abito lungo di velluto blu con le enormi maniche ad ali e presenta, con impostazione teatrale, il duetto di Lazza ed Emma e il primo violino della Scala Laura Marzadori sulle note del brano “La fine di Nesli”.

Essendo la serata dei duetti, poi la co-conduttrice Chiara Francini coinvolge anche Amadeus in uno di questi, ma non interpretando una cover, bensì una canzone inedita che racconta come il direttore artistico l'abbia invitata a Sanremo e intitolata "Che serata straordinaria".

"Era una domenica uggiosina, bruttina. Sbuffavo poco prima di uno show. Sola in camerino tra un po' d'ansia e un lustrino. D'un tratto il mio WhatsApp s'illuminò…", è l'incipit. "Che serata straordinaria insieme a te!", intonano poi i due guardandosi.