La canzone degli Articolo 31 a Sanremo 2023

(A. Aleotti - L. P. Aleotti - F. Abbate - V. Perrini - A. Colangelo - W. Perrini - D. Silvestri)

Com’eravamo belli / In queste vecchie foto / Due martelli / Anche se non battevamo chiodo / Io e te scappati da un quartiere velenoso / A differenza loro abbiamo trasformato / L’eternit in oro