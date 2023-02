La canzone dei Coma_Cose a Sanremo 2023

(F. Zanardelli - F. Mesiano - F. Dalè - C. Frigerio - F. Zanardelli)

Essere veri quanto può far male / Quando non è concesso litigare / Per non deludere le aspettative / Dopo sei anni di diapositive / Nel camerino il pianto cola il trucco / Restare zitti per non maledirsi / Come un silenzio che racconta tutto / La cicatrice quando togli il piercing