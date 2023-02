Sanremo 2023, la finale. L’esibizione dei Modà con “Lasciami”

La canzone dei Modà a Sanremo 2023

(F. Silvestre - E. Palmosi - F. Silvestre)

Lasciami… ma regalami un giorno… / Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto… / Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio… / Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…