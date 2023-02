La canzone di Giorgia a Sanremo 2023

(A. Bianco - F. Roccati - M. Dagani - M. M. G. Fracchiolla - A. Bianco - F. Roccati)

Ogni tanto ti vedo in giro / Ma poi non sei tu / E quante macchine come la tua / Dello stesso blu / La mia pelle è il mio foglio bianco / E ci scrivo su / Pensieri brevi lunghi una vita / Forse di più