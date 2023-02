La canzone di Lazza a Sanremo 2023

(J. Lazzarini - D. Petrella - D. Faini - J. Lazzarini - D. Petrella)

Ho paura di / Non riconoscerti mai più / Non credo più alle favole / So che ho un posto ma non qui / Tra le tue grida in loop / Corro via su una cabriolet / Di noi resteranno soltanto ricordi confusi / Pezzi di vetro