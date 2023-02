Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Leo Gassmann con “Terzo Cuore”

La canzone di Leo Gassmann a Sanremo 2023

(R. Zanotti - L. Gassmann - G. Pesenti - M. Paganelli - R. Zanotti)

Quando mi hai letto la mano / Ci hai visto mille problemi e mille guai / Dovevi starmi lontano / Ma mi hai risposto che tu non scappi mai / Ci siam lasciati e ripresi / Come i trapezisti del Cirque Du Soleil / Ma non ci siamo mai arresi