Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Paola & Chiara con “Furore”

La canzone di Paola & Chiara a Sanremo 2023

(J. Ettorre - A. La Cava - P. Iezzi - C. Iezzi - J. Ettorre - A. La Cava - G. Cremona - F. Mercuri - L. Grillotti - E. D. Maimone)

La pista non è più buia / E l’ansia con te si annulla / La musica muove / La sola illusione / Di averti con me / Non dici niente però / Dentro ai tuoi occhi / C’è un fuoco, una strobo / Un riflesso di noi / E tutti i colori di questa città / In questa notte di sole / Furore, furore