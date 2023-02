Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Rosa Chemical con “Made in Italy”

La canzone di Rosa Chemical a Sanremo 2023

(M. F. Rocati - P. Antonacci - O. Inglese - D. Simonetta)

Damn, fratello / Ma siamo l’Italia anche oggi, la stiamo salvando / Vai Bdope, fammi sentire quanto sei italiano / Dimmi come si fa / A restare fedeli / Sex boy ma non parlo americano / Per i tuoi sono il tipico italiano / Uh Ah