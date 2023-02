Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Tananai con “Tango”

La canzone di Tananai a Sanremo 2023

(A. Cotta Ramusino - D. Simonetta - P. Antonacci - A. Raina - A. Cotta Ramusino - D. Simonetta)

Non c’è un amore senza una ragazza che pianga / Non c’è più telepatia / È un’ora che ti aspetto / Non volevo dirtelo al telefono / Eravamo da me, abbiamo messo i Police / Era bello finché ha bussato la police / Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta / Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta / Ma ora addio, va bene amore mio