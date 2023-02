Sanremo 2023, la finale. L’esibizione di Elodie con “Due”

La canzone di Elodie a Sanremo 2023

(F. Abbate - J. Ettorre - E. Di Patrizi - F. Catitti - F. Abbate - J. Ettorre)

Cosa c’è? / C’è che mi fai agitare / Cosa ti aspetti se / Sai già come va a finire? / Nascoste dal velo più sottile / Tutte le mie paure / Che anche stanotte / Si avvolgono su di te / È solo un brivido a volte / Ma ‘sto periodo non è facile / Tu vuoi una donna che non c’è / E se ci pensi il nostro amore / È nato appena / Ma è già finito male