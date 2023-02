La canzone di Will a Sanremo 2023

(W. Busetti - S. Cremonini - A. Pugliese)

La nostra storia non è andata come pensi tu / Ti mentirei se ti dicessi non ti penso più / Io in verità mi sono perso / Per me sei il mare aperto / E l’odio è una corrente che ci tira giù / Ti chiedo scusa se poi annego in una lacrima