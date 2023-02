“Lasciami”, il testo della canzone dei Modà a Sanremo 2023

I Modà mancano da 10 anni al Festival di Sanremo. E Ora la band, capitanata da Kekko, è pronta a rilanciarsi e festeggiare 20 di carriera con il brano “ Lasciami ”. Per il ritorno all'Ariston, Kekko Silvestre, al secolo Francesco Silvestre, ha deciso di svelare la parte più cupa di sé e di raccontare la depressione, di cui soffre da tempo. “All'inizio mi vergognavo a parlarne, mi sentivo ipocrita. Avevo tutto, perché essere depresso? Poi ho capito che è una malattia che non guarda in faccia nessuno e che parlarne mi avrebbe aiutato”. Il testo recita “un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio”. Fragilità che segnano: “Tornare all'Ariston con un brano d'amore sarebbe stato facile, ma una canzone più vera di questa non avrei saputo scriverla”.

Modà, il testo di “Lasciami”

(F. Silvestre - E. Palmosi - F. Silvestre)

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il veleno e ho capito la parte [peggiore di me…

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? È il primo giorno senza te… ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.