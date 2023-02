Marco Mengoni vince la 73° edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Due vite"

Appena ricevuto il primo premio, Mengoni prende la parola: "Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco", ha aggiunto con il premio in mano e ancora le lacrime agli occhi per l'emozione. Si era commosso anche nel pomeriggio, durante l'incontro con i giornalisti, e dopo il duetto in chiave gospel con il Kingdom Choir, sulle note di “Let it be”.