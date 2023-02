Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione degli Articolo 31 con “Un bel viaggio”

“Sanremo è allo stesso tempo un traguardo e una partenza. È un cerchio che si chiude e progetti che partono, come l'album nuovo in arrivo e le quattro date al Forum di Assago”. Non sembra che siano stati separati (e anche arrabbiati) per più di 20 anni: J-Ax e Dj Jad, o meglio i vecchi-nuovi Articolo 31, sono tornati a rappare insieme.