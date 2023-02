Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione dei Coma_Cose con “L’addio”

Coma Cose sul palco di Sanremo si esibiscono di nuovo con “L'addio”. “Abbiamo deciso di sposarci, un giorno stavamo chiacchierando di matrimonio, e gli ho detto cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? La proposta l'ho fatta un po' io, poi lui però è arrivato con l'anello”. Lo ha detto California, dei Coma_Cose, in conferenza stampa a Sanremo, dopo che i giornalisti hanno notato l'anello (che lei) che porta al dito. Fausto Lama ha aggiunto: “Io sono di spirito romantico e ho detto 'adesso o mai più, per ora c'è la promessa, quando si placano le acque decidiamo tutto per bene”.

La canzone dei Coma_Cose a Sanremo 2023

(F. Zanardelli - F. Mesiano - F. Dalè - C. Frigerio - F. Zanardelli)

Essere veri quanto può far male / Quando non è concesso litigare / Per non deludere le aspettative / Dopo sei anni di diapositive / Nel camerino il pianto cola il trucco / Restare zitti per non maledirsi / Come un silenzio che racconta tutto / La cicatrice quando togli il piercing