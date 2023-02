Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione dei Modà con “Lasciami”

I Modà sono tornato sul palco con il tema della depressione. “Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto”, canta Kekko Silvestre durante la terza serata del Festival di Sanremo. “La depressione mi ha fatto toccare il fondo, ma la colpa non è stata della depressione. È stata colpa mia, guardavo la vita e le cose in maniera sbagliata, con punti di vista sbagliati. In qualche modo, il fatto di essere stato colpito da questa cosa mi ha aiutato a guardare la vita con dei punti di vista diversi. A guardare più bicchieri mezzi pieni che mezzi vuoti. Credo che 'Lasciami' voglia raccontare questa convivenza di amore e odio con la malattia”, son ole dichiarazioni fatte durante una recente intervista.

La canzone dei Modà a Sanremo 2023

(F. Silvestre - E. Palmosi - F. Silvestre)

Lasciami… ma regalami un giorno… / Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto… / Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno con ghiaccio… / Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…