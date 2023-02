Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione dei Colla Zio con “Non mi va”

La canzone dei Colla Zio a Sanremo 2023

(A. Malatesta - A. Arminio - F. Lamperti - T. Bernasconi - T. Manzoni - A. Malatesta - A. Arminio - F. Lamperti - T. Bernasconi - T. Manzoni - G. Pesenti)

Resta qui un’altra notte con me / Resta qui un’altra notte sto male / Non voglio stare male / Cos’hanno più di me? / Non voglio stare male, male / Quelli che puliscono i cessi / Poi c’è chi fa sesso, chi wrestling, gli onesti / Molti che prendono in giro se stessi / Ma tu non sei nessuna di questi