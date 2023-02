Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Elodie con “Due”

Elodie, tra gli artisti in gara della 73esima edizione del Festival di Sanremo, ha presentato di nuovo sul palco del Teatro Ariston il suo inedito “Due”, scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, la stessa Elodie e Katoo.

La canzone di Elodie a Sanremo 2023

(F. Abbate - J. Ettorre - E. Di Patrizi - F. Catitti - F. Abbate - J. Ettorre)

Cosa c’è? / C’è che mi fai agitare / Cosa ti aspetti se / Sai già come va a finire? / Nascoste dal velo più sottile / Tutte le mie paure / Che anche stanotte / Si avvolgono su di te / È solo un brivido a volte / Ma ‘sto periodo non è facile / Tu vuoi una donna che non c’è / E se ci pensi il nostro amore / È nato appena / Ma è già finito male