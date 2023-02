Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”

Gianluca Grignani è in gara al 73° Festival di Sanremo con il brano “Quando ti manca il fiato”. Il cantautore torna sul palco del Teatro Ariston dopo averlo calcato per 6 volte in gara e 2 volte in qualità di ospite. Alla fine della sua esibizione Gianluca Grignani si toglie la giacca e, mettendosi di spalle, mostra la scritta "No war" che campeggia sulla sua camicia. Dopo aver salutato il pubblico, il cantante rientra sul palco per prendere il mazzo di fiori, offertogli da Amadeus, che lancia in platea.