Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di gIANMARIA con “Mostro”

Nella terza serata del Festival di Sanremo gIANMARIA si è esibito con “Mostro”, poi nel corso della conferenza stampa a Sanremo l'artista ha spiegato il significato del brano: “Parlo di una persone che si è smarrita, parlo delle preoccupazioni che ho avuto in un momento e in cui non ero a fuoco”.

La canzone di gIANMARIA a Sanremo 2023

(G. Volpato - G. Manilardi - V. Centrella - A. Filippelli - V. Petrozzino - G. Volpato - G. Manilardi)

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito / Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso / Per non correre nessun rischio / Ho occupato uno spazio più piccolo / Che mi sono perso? Ero solo distratto, da me / Sono entrato con la macchina in giardino / Perché non vedevo l’ora di tornare / Ora che sorella mia tu sei madre