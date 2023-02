Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Giorgia con “Parole dette male”

Giorgia canta “Parole dette male”, canzone dedicata all'ex compagno di vita Alex Baroni, morto in un incidente stradale poco dopo la fine della loro relazione. Applausi fragorosi al termine della canzone. Giorgia ringrazia e si inchina.

La canzone di Giorgia a Sanremo 2023

(A. Bianco - F. Roccati - M. Dagani - M. M. G. Fracchiolla - A. Bianco - F. Roccati)

Ogni tanto ti vedo in giro / Ma poi non sei tu / E quante macchine come la tua / Dello stesso blu / La mia pelle è il mio foglio bianco / E ci scrivo su / Pensieri brevi lunghi una vita / Forse di più