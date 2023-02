Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Lazza con “Cenere”

Sul palco è il turno di Lazza, preceduto dal successo del terzo album “Sirio”, doppio platino e album rimasto più tempo in cima alla classifica FIMI negli ultimi dieci anni. Dopo aver eseguito il brano “Cenere”, l'artista annuncia di dover fare un ringraziamento particolare e dona “dei fiori speciali a una persona speciale”: sua madre, seduta in platea. Il cantante, re delle classifiche, abbraccia la signora Francesca tra gli applausi.

La canzone di Lazza a Sanremo 2023

(J. Lazzarini - D. Petrella - D. Faini - J. Lazzarini - D. Petrella)

Ho paura di / Non riconoscerti mai più / Non credo più alle favole / So che ho un posto ma non qui / Tra le tue grida in loop / Corro via su una cabriolet / Di noi resteranno soltanto ricordi confusi / Pezzi di vetro