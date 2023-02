Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Leo Gassmann con “Terzo Cuore”

Non solo figlio d'arte, ma nipote. Suo papà è Alessandro Gassman, suo nonno il leggendario Vittorio Gassman e lui è Leo Gassman che, per non entrare in diretta competizione con loro, ha scelto di darsi alla musica. Formazione classica (a 9 anni entrò nel Conservatorio di Santa Cecilia), Leo Gassman, classe 1998, ha già una carriera cantautorale di tutto rispetto: due Lp (incluso 'La strada per Agartha' di imminente uscita) e dieci singoli. Con il quarto - “Vai bene cosi” - vinse il festival 2020 nella sezione Nuove Proposte; con l'ultimo - Terzo Cuore - è in concorso all'attuale edizione.