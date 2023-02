Sanremo 2023, terza serata. L’esibizione di Mr. Rain con “Supereroi”

Mr. Rain vola e tallona Mengoni negli stream. Il reel della sua esibizione è il più visto con quasi 9 milioni di visualizzazioni nell'Instagram di Sanremo. Il suo 'Supereroi' è secondo tra i brani di Sanremo su ITunes e su Spotify dietro a 'Due vite' di Mengoni. E, come se non bastasse, ha guidato la classifica del FantaSanremo nella prima serata. L'artista è salito di nuovo sul palco di Sanremo con il coro “Mitici Angioletti” di Zelo Buon Persico.

La canzone di Mr. Rain a Sanremo 2023

(M. Balardi - L. Vizzini - F. Abbate - M. Balardi - F. Abbate)

Non puoi combattere una guerra da solo / Il cuore è un’armatura / Ci salva ma si consuma / A volte chiedere aiuto ci fa paura / Ma basta un solo passo come Il primo uomo sulla luna / Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto / Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro / Siamo angeli con un’ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l’uno accanto all’altro.